Shang-Chi, ecco il look alternativo in due bellissime concept art

Andy Park, il direttore dello sviluppo visivo della Marvel, ha creato il mondo di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli con Simu Liu nei panni del protagonista. In una recente intervista Park ha spiegato il processo creativo che lo ha guidato nella creazione di questo nuovo film Marvel.

Mentre gli stuntmen hanno definito Shang Chi l'Avengers più fastidioso, intervistato da ScreenRant, Park ha parlato di quanto sia orgoglioso di essere il creatore del primo personaggio asiatico protagonista nel MCU. "Ci sono stati alcuni personaggi asiatici nella storia del MCU, ma lui è il primo protagonista asiatico e sono orgoglioso e felice", ha detto.



Park ha iniziato a lavorare con i Marvel Studios più di undici anni fa, come parte del team che ha dato vita a Captain America: Il primo vendicatore nella Fase Uno dell'MCU. Ha svelato di aver iniziato a immaginare l'aspetto e l'atmosfera di Shang-Chi prima ancora che iniziasse la produzione del film. "Amo i costumi accurati come i fumetti perché sono cresciuto negli anni '80 e '90 come fan della Marvel Comics. Quindi per me, lavorare qui è stato sempre importante per spingere verso un look più accurato. Ho iniziato a lavorare anche prima che Daniel Cretton ottenesse il lavoro o anche prima che Simu Liu fosse scelto", ha detto. “Ci stiamo lavorando da molto tempo, anche nella pre-produzione, quando on è ancora ufficiale la produzione, ma questo è uno dei vantaggi che la Marvel ha e la lungimiranza che hanno avuto all'inizio dei primi anni del MCU", ha aggiunto Park.



Alla fine, quando il gruppo ha preso forma e il regista Destin Daniel Cretton e lo scrittore Dave Callaham hanno iniziato a fornire idee, le cose sono andate diversamente. Secondo Park, "una volta che sono venute fuori le idee di Ta-Lo, la mamma, il drago, è stato allora che ha iniziato a perfezionarsi e ho detto 'Oh, forse potrebbe indossare questo vestito come]una forma di armatura, qualche forma di protezione'. È stato allora che ho avuto l'idea della pelle di drago o delle scaglie di drago e quel genere di cose".



Infine ha anche condiviso due meravigliose concept art esclusive di Shang-Chi, una che mostra Shang-Chi nella sua posizione di combattimento di fronte a un drago, e la seconda con la sua tuta molto più oscura.