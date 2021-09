Shang-Chi, Lil Nas X è sopravvissuto allo schiocco di Thanos? La spassosa teoria Marvel

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è da pochi giorni nelle sale e i fan hanno subito scoperto come la trama del film MCU introduca una fitta serie di ramificazioni narrative all'interno del franchise. Tra i commenti che circolano sui social anche una teoria che riguarda il rapper Lil Nas X. Ecco di che cosa si tratta.

Se non avete ancora visto Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli non proseguite nella lettura della news. Shang-Chi sta riscontrando grande successo al box-office, dopo soli pochi giorni dalla sua distribuzione.



Nel corso del film i protagonisti Shang-Chi (Simu Liu) e Katy (Awkwafina) eseguono la hit di Lil Nas X, intitolata 'Old Town Road' nel corso di un karaoke presente in una sequenza, una canzone pubblicata nel 2019.

Il film si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame e dato che lo schiocco di Thanos si è verificato inizialmente in Avengers: Infinity War nel 2018, ciò significa che Lil Nas X era nella metà della popolazione sopravvissuta e non essere ridotta in polvere dal gesto del villain (Josh Brolin).

Non si tratta certo di una teoria così rilevante ai fini della trama ma senza dubbio affascinante e significativa dell'universo immaginario creato dallo schiocco di Thanos.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli comprende nel cast Simu Liu, Awkwafina, Meng'er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong e Michelle Yeoh, con Ben Kingsley e Tony Leung.



Scoprite su Everyeye la nostra recensione di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.