Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli: il trailer finale del nuovo film Marvel!

Mentre tutto il mondo sta aspettando col fiato sospeso il primo trailer di Spider-Man: No Way Home, al centro di un clamoroso leak nelle scorse ore, i Marvel Studios spiazzano i propri fan con un nuovo trailer ufficiale di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli.

Il filmato promozionale, che come al solito potete visionare all'interno dell'articolo, arriva a pochi giorni dalla pubblicazione del trailer finale di Eterni, prossimo film MCU in arrivo in Italia a novembre. Che ve ne pare del nuovo trailer di Shang-Chi? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame: la trama seguirà l'esperto di arti marziali Shang-Chi, costretto a confrontarsi con un passato che credeva di essersi lasciato alle spalle quando si ritrova invischiato con l'organizzazione terroristica dei Dieci Anelli, la stessa che aveva preso in ostaggio Tony Stark durante gli eventi del primo Iron Man di Jon Favreau. Shang-Chi è il figlio del Mandarino, il leader del gruppo terroristico, che vuole che suo figlio si unisca ai Dieci Anelli.

Nel cast Simu Liu nel ruolo di Shang-Chi al fianco di Awkwafina, Meng'er Zhang, Fala Chen, Florian Munteanu, Benedict Wong, Michelle Yeoh e Tony Leung nei panni del Mandarino. Tornerà anche Ben Kingsley, interprete del 'finto' Mandarino in Iron Man 3, mentre Tim Roth sarà ancora il villain Abominio, personaggio assente nel MCU dai tempi de L'incredibile Hulk del 2008: il cattivo tornerà prossimamente anche nella serie tv She-Hulk in uscita su Disney+.

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli arriverà su Disney+ senza costi aggiuntivi dopo un periodo di 45 giorni di esclusiva delle sale cinematografiche.