Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, tutti i protagonisti riuniti nel nuovo poster!

Dopo il recente trailer di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, Disney è tornata ad anticipare la new entry del Marvel Cinematic Universe con un nuovo poster ufficiale che riunisce tutti i protagonisti.

Oltre ai personaggi interpretati da Simu Liu (Shang-Chi), Awkwafina (Katy) e il resto dei comprimari, sullo sfondo dell'immagine incombe anche la figura dell'antagonista principale, il Mandarino di Tony Leung, che mostra in tutto il loro splendore i Dieci Anelli che danno il nome alla pellicola.

"Pensavo di poter cambiare nome, iniziare una nuova vita... ma non potrei mai sfuggire alla sua ombra" ha scritto Lui su Instagram. "È quasi ora, fate la storia con noi il 3 settembre. Sarà una corsa selvaggia". Vi ricordiamo che l'uscita del film nelle sale italiane è fissata al 1° settembre, con i consueti due giorni di anticipo rispetto alla release oltreoceano dei film del franchise.

Diretto da Destin Daniel Cretton, il film include nel cast anche Michelle Yeoh nel ruolo Jiang Nan, Meng'er Zhang nei panni di Xialing, Ronny Chieng nella parte di Jon Jon, Fala Chen nel ruolo di Jiang Li e infine Florian Mounteanu di Creed II nei panni del supercriminale Razor Fist.

A proposito del MCU, vi ricordiamo che l'11 agosto su Disney+ è in arrivo What If...?.