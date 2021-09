Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli: il poster ispirato a Bruce Lee è fenomenale!

Un nuovo poster fan-mande per Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ha immaginato il nuovo supereroe Marvel interpretato da Simu Liu nella celebre posa di Bruce Lee nel film L'ultimo combattimento di Chen.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, l'artista nalbist ha utilizzato la locandina del film del 1977 - conosciuto negli Stati Uniti come 'Game of Death' - per sfornare un'incredibile poster dedicato al nuovo capitolo del Marvel Cinematic Universe, con Shang-Chi che ricrea l'iconica posa del personaggio di Bruce Lee. L'ultimo combattimento di Chen è tornato iconico nei primi anni duemila quando il regista Quentin Tarantino ha scelto l'abito giallo con strisce nere di Bruce Lee per una delle scene più famose di Kill Bill, con la protagonista Uma Thurman chiamata ad indossare la celebre tuta da battaglia dell'eroe di Bruce Lee.

Ricordiamo che Shang-Chi ha superato ogni aspettative al box office nel suo week-end d'esordio, e il futuro per il personaggio e per il suo franchise stand-alone si prospetta particolarmente radioso. I camei nella scena post-credit di Shang-Chi hanno anticipato nuove storie in arrivo, e i fan sicuramente non vedono l'ora di scoprire dove condurranno le varie briciole di pane disseminate lungo il film. Secondo voi come proseguirà la storia di Shang-Chi? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Il prossimo film dei Marvel Studios sarà Eterni, in uscita a novembre.