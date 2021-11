Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli: ecco l'esilarante video degli errori sul set

Marvel e Disney hanno condiviso in streaming il video con gli errori sul set di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, film di Destin Daniel Cretton che ha introdotto al mondo il primo supereroe asiatico del Marvel Cinematic Universe e ha dato una spinta alla Fase 4 di questo universo al cinema. La pellicola sarà disponibile su Disney+ venerdì.

Nel filmato possiamo scoprire noi stessi quanto gli attori sul set di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli sia siano divertiti e abbiano dato vita a una vera e propria famiglia lavorativa; lo si nota principalmente dal grado di confidenza venutosi a creare nel gruppo, specialmente tra Simu Liu e la simpaticissima Awkwafina, ma anche per un attore navigato come Tony Leung. Potete visualizzare il filmato direttamente in calce a questa news.

Shang-Chi arriverà su Disney+ il 12 novembre prossimo, in concomitanza con il Disney+ Day che dovrebbe rivelare parecchie novità sia per quanto riguarda i film Marvel Studios sia per gli altri progetti in cantiere della Casa di Topolino.

Secondo gli ultimi rumor, poi, Marvel sta lavorando al sequel di Shang-Chi. Il capo della Marvel Kevin Feige ha confermato poco prima dell'uscita del film che lui e il suo team creativo avevano già idee per Shang-Chi 2 e sembra che queste idee stiano finalmente diventando realtà dato che, come riportato da Geeks Worldwide, Shang-Chi 2 sarebbe in fase sviluppo presso i Marvel Studios. Sono stati forniti pochi dettagli, ma pare che la produzione del sequel inizierà nel 2023. Da questo rapporto arriva anche la notizia di un film sui Thunderbolts in fase di sviluppo, insieme a un film su Nova, anch'esso pronto per iniziare la produzione nel 2023.

Tuttavia non ci sono state conferme da parte dei Marvel Studios.