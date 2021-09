Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli: disponibile in streaming la colonna sonora!

I Marvel Studios hanno diffuso per l'ascolto in streaming la colonna sonora ufficiale di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, l'ultima pellicola del Marvel Cinematic Universe e la seconda di questo 2021 dopo l'arrivo di Black Widow lo scorso luglio. Il film è una piacevole sorpresa, ricco di azioni e divertimento e le musiche non sono da meno.

Il regista della pellicola, Destin Daniel Cretton ha così descritto il lavoro sulla soundtrack ufficiale: "Le musiche su questo album sono il cuore pulsante del nostro film. Mentre lavoravamo al montaggio di Shang-Chi eravamo costantemente ispirati dalle prime registrazioni che arrivavano da questi incredibili musicisti. Quando ho parlato per la prima volta con Sean dell'idea di quest'album sapevamo di volere qualcosa che si reggesse in piedi da solo ma che fosse anche avvolto nei temi del nostro film, temi come la famiglia, eredità, dolore e guarigione. Volevamo anche realizzare un grande album che ci desse un'altra ragione per festeggiare. Non potrei essere più felice di condividere con il mondo queste musiche e il lavoro di questi artisti".

Su queste pagine trovate già la recensione di Shang-Chi e le nostre interviste al cast di interpreti.

Oltre ai brani singoli, le musiche originali di Shang-Chi sono state composte da Joel P. West, compositore di tutti i lavori firmati finora da Destin Daniel Cretton. Di seguito potete leggere la tracklist ufficiale dell'album e in calce trovare il link Spotify per l'ascolto in streaming.