Shang-Chi, Kevin Feige: 'Volevo produrre il film già 20 anni fa'

Gli ultimi giorni sono tutti dedicati al Black Widow di Cate Shortland, da poco uscito in sala e su Disney+ dopo un posticipo lungo un anno, ma a settembre sarà il turno dell'attesissimo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli di Destin Daniel Cretton, che introdurrà nel MCU il primo supereroe titolare di origini orientali.

A parlare del prossimo film del MCU in uscita ci ha pensato recentemente Kevin Feige nel corso di un'intervista con Rotten Tomatoes, rivelando anche che stando al suo gusto un film su Shang-Chi sarebbe persino potuto già uscire 20 anni fa, praticamente 8 anni prima del debutto reale del Marvel Cinematic Universe con il primo e storico Iron Man di Jon Favreau.



Queste le parole del CCO Marvel Entertainment:



"Shang-Chi è uno di quei film che è finito nella lista del 'non sarebbe fantastico trasporlo in un film' già venti anni fa. È una grande storia di un giovane che realizza che suo padre è essenzialmente uno dei più grandi supercriminali del mondo intero. Come elabori la cosa? E come la affronti da bambino? Come si evolve nel tempo? Era una storia fantastica e stimolante che abbiamo sempre voluto approfondire. Cercare un regista capace di farlo, per noi, è stato importantissimo e quando è arrivato Destin abbiamo capito che era arrivato il momento di farlo. È un regista straordinario che realizza film straordinari ma finora di dimensioni inferiori a un prodotto Marvel Studios, ma la sua visione di questa storia è davvero speciale".



Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli di Destin Daniel Cretton uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 settembre 2021.