Shang-Chi: Kevin Feige e Simu Liu confermano l'inizio delle riprese tra pochi mesi

Come fu all'epoca per Black Panther e per la comunità afroamericana, la Marvel con Shang-Chi spera di consegnare alla comunità asiatica il primo vero supereroe del proprio universo cinematografico sperando di replicarne il successo al box-office. Stiamo parlando ovviamente di Shang-Chi.

Ora che il 2020 ha avuto inizio si è cominciato a parlare con più insistenza della Fase 4 dell'Universo Cinematografico Marvel e le ultime notizie stavolta riguardano proprio il cinecomic alla cui regia troveremo Destin Daniel Cretton in arrivo nel 2021: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Proprio nel corso della sua recente chiacchierata alla New York Film Academy, Kevin Feige ha rivelato che l'inizio delle riprese della pellicola è imminente: "Sono andato da quello che allora era il mio assistente, Jonathan Schwartz, che adesso si trova in Australia per produrre Shang-Chi & The Legend of The Ten Rings le cui riprese inizieranno tra pochi mesi. Sarà molto più che un film di kung-fu, ha al suo interno degli elementi che non vediamo l'ora di poter mostrare".

La star designata per il progetto, Simu Liu, ha quindi commentato il tutto, ricordando anche le parole di Stan Lee: "Da un grande potere derivano grandi responsabilità, ma credo che la ragione per cui dispongo di questa piattaforma sia perché ho abbracciato la mia asiaticità. Se vuoi chiedere a un'intera popolazione di supportarti, di fare gruppo dietro di te, non mi sottrarrò a tale responsabilità. Sento che ci stiamo allontanando da troppo tempo come persone, in particolare i figli degli immigrati a cui viene insegnato a tenere la testa bassa. Abbiamo raggiunto il limite di quella filosofia di pensiero".

In precedenza, il regista della pellicola, Cretton, aveva indicato il proprio figlio tra le motivazioni principali che l'hanno spinto ad accettare questa sfida: "Da bambino gravitavo intorno a Spider-Man, principalmente perché il suo volto era coperto e potevo immaginare me stesso sotto quella maschera. Mi piacerebbe poter dare a mio figlio un supereroe da ammirare. Mi sento davvero privilegiato nel far parte di questa storia."

Terzo film dell'attesa Fase 4 del MCU, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings debutterà nelle sale il 12 febbraio 2021. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle nostre anticipazioni su Shang-Chi.