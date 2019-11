Shang-Chi, Jim Starlin è molto più coinvolto rispetto a Thanos e gli Avengers

Non tutti sanno che, oltre ad aver creato il villain Thanos per la Marvel Comics, il fumettista Jim Starlin è stato anche il papà di Shang-Chi, supereroe cinese che entrerà nel Marvel Cinematic Universe a partire dalla Fase 4.

Shang-Chi e la Leggenda Dei Dieci Anelli sarà infatti il quarto capitolo della nuova era MCU post-Infinity Saga, dopo Black Widow, Falcon & The Winter Soldier e Gli Eterni, nonché primo titolo della programmazione Marvel Studios per il 2021, con una strategia uscita a febbraio.

Parlando dello sviluppo del film nel corso di una recente intervista, Starlin ha dichiarato: "È una specie di punto di rottura adesso. I registi Anthony e Joe Russo mi hanno contattato solo mentre stavano finendo Infinity War e mi hanno chiesto di entrare e fare quel cameo per Endgame. Ora c'è molta più comunicazione tra gli artisti dei fumetti e gli artisti di Hollywood. Non posso dire molto di più ora come ora, ma sono molto più coinvolto adesso per Shang-Chi di quanto non lo sia stato per Thanos nei film degli Avengers."

Starlin, che ha creato il Maestro del Kung-Fu con Steve Englehart nella Special Marvel Edition n. 15 del 1973, ha anche dichiarato che si aspetta che Legend of the Ten Rings servirà come storia di origine per il supereroe cinese. "Non riesco a immaginare questo film diverso da una storia di origine perché devi iniziare da qualche parte", ha detto Starlin, aggiungendo che il film potrebbe essere "vagamente basato" sul suo lavoro con Englehart.

Per chi non lo sapesse Shang-Chi, interpretato dall'attore canadese Simu Liu nell'universo cinematografico Marvel, è un maestro di kung-fu la cui abilità fisica lo rende uno dei combattenti più mortali in circolazione.

Nel film, che sarà molto legato alla saga di Iron Man (l'organizzazione terroristica i Dieci Anelli è apparsa nella saga stand-alone su Tony Stark, e nel film del 2021 assisteremo all'esordio del vero Mandarino) secondo nuovi rumor potrebbero essere mostrati quattro diversi villain.