Shang-Chi, Jessica Henwick: 'Charlie Cox sapeva del suo ritorno da anni!'

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film Matrix Resurrections, l'attrice Jessica Henwick ha svelato un simpatico retroscena sul ritorno di Charlie Cox, che ha interpretato nuovamente Matt Murdock anni dopo il successo della serie tv Daredevil.

Come vi abbiamo riportato qualche tempo fa, Jessica Henwick ha rinunciato a Shang Chi per avere un ruolo nel nuovo film della saga sci-fi con Keanu Reeves, e parlando di questa scelta professionale l'attrice - nota ai fan Marvel per il ruolo di Coleen nella serie tv di Netflix Iron Fist - ha dichiarato: "Se avessi accettato la parte di Shang-Chi, non avrei comunque ripreso il ruolo di Coleen. Fui contattata per un altro ruolo, quello di Xialing, ma non è stato questo a farmi scegliere Matrix, sia chiaro. Amo Coleen, è un personaggio che mi ha cambiato la vita e naturalmente, se mi venisse data l'opportunità di interpretarla nuovamente, la cogliere al volo. Ma sono convinta che non accadrà. Charlie Cox, per esempio, sapeva da anni del suo ritorno. Si era già incontrato con le alte sfere, e gli era stato detto che il suo personaggio sarebbe tornato. A questo punto penso che l'avrei già saputo se ci fossero stati dei piani con Coleen."

Voi vorreste rivedere Coleen in un prossimo progetto del Marvel Universe? O preferireste vedere Jessica Henwick in un altro ruolo completamente diverso? Fatecelo sapere nei commenti.

