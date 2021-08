Shang-Chi, tra le ispirazioni del film Marvel Jackie Chan, Ip Man e... Will Hunting!

Il prossimo film dei Marvel Studios in ordine di arrivo nelle sale sarà Sang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli, che stando a quando raccontato dal regista in un una recente intervista, ha tratto ispirazione anche da alcune pellicole molto celebri, come quelle di PJackie Chan, Ip Man e persino Will Hunting/b>.

Qual è secondo voi il modo migliore per prepararsi alla realizzazione di un film come Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli?

Beh, guardare quanti più film di arti marziali possibili, ovviamente. O almeno, è ciò che hanno fatto Destin Daniel Cretton, il regista della pellicola, e il team creativo del film.

Tra le ispirazioni di Shang-Chi troviamo infatti "ogni film che abbiano mai fatto con Jackie Chan, la serie di Ip Man... Anche Tai-Chi Master con Jet Li è stata una grande ispirazione, e ovviamente Crouching Tiger, Hidden Dragon. E non posso ringraziare abbastanza Kung Fu Hustle, che è uno dei miei preferiti" spiega Cretton ai microfondi di Fandango "Abbiamo visto un sacco di questi film classici per essere sicuri di omaggiarli nel migliore dei modi e di agire nel rispetto della lunga storia di film sulle arti marziali e sul kung-fu che sono venuti prima di noi".

Ma non solo...

Se i film d'azione sono stati, logicamente, tra i maggiori riferimenti, compare anche un titolo piuttosto inaspettato tra quelli nominati da Cretton: Will Hunting - Genio Ribelle.

"Una delle ispirazioni più libere per il tono e personaggi è Will Hunting, il che potrebbe risultare una sorpresa. Ma il personaggio di Matt Damon credo abbia molte similarità con quello di Simu, Shang-Chi, nel senso che hanno entrambi un grande segreto e hanno parecchie questioni che devono risolvere prima di poter diventare veramente ciò che sono destinati ad essere".

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli arriverà a settembre al cinema.