Shang-Chi: Iron Man contro il vero Mandarino in questa nuova fan art

Come noto, grazie soprattutto al primo trailer di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, nel corso della pellicola apparirà il celebre Mandarino, dopo che una sua versione "contraffatta" era apparsa in Iron Man 3, quando Ben Kingsley era stato ingaggiato per la parte. Quel ruolo si rivelò poi fittizio e i fan non la presero benissimo, diciamo.

Nel film di Shane Black infatti appariva una versione fake del Mandarino, ma in Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli il personaggio della Marvel apparirà nella sua versione ufficiale; quindi, un fan ha provato a immaginare come sarebbe stato lo scontro tra Iron Man e il vero Mandarino, realizzando una fan art che in pratica mette il celebre villain al posto di Thanos in un frame estratto da Avengers: Endgame. Potete guardarlo in calce a questa news.

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli ha una data d'uscita fissata nelle sale americane per il prossimo 3 settembre, mentre nel recente trailer italiano di Shang-Chi veniva proiettato un più vago "prossimamente" per quel che riguarda l'uscita nelle sale del nostro paese.

Ma che supereroe sarà questo Shang-Chi? Il nuovo eroe Marvel di cui abbiamo visto il costume solo pochi giorni fa è in effetti sulla carta un personaggio di fama minore rispetto ai vari Spider-Man, Hulk, Captain Marvel e così via, ma il suo background promette davvero bene e, a giudicare dal trailer e dalle prime foto giunte dal set, il nostro Simu Liu sembra essersi subito calato alla perfezione nel suo nuovo ruolo!

Il Mandarino, interpretato dal grande Tony Leung di In the Mood for Love, sarà effettivamente il padre del protagonista come avevano ipotizzato in molti nel corso degli ultimi mesi.