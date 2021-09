Shang-Chi, la nostra intervista a Simu Liu e il cast del nuovo film Marvel

In occasione dell'uscita di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, disponibile nelle sale italiane da oggi 1° settembre, abbiamo avuto il piacere di intervistare il protagonista del film Simu Liu e i membri del cast Awkwafina e Fala Chen, oltre che il regista Destin Daniel Cretton.

Potete trovare il video dell'intervista all'interno di questa pagine o direttamente su Everyeye Plus, il canale YouTube di Everyeye.it dedicato a film, serie TV e anime con trailer, approfondimenti, news e curiosità sul mondo dell'intrattenimento.

Come potete vedere nel filmato, Simu Liu ci ha parlato di come la sua vita sia cambiata dopo che i Marvel Studios lo hanno scelto per interpretare il primo supereroe asiatico protagonista del franchise, mentre Cretton ha raccontato della sua prima esperienza alla regia di un cinecomic (e in generale di un film ad alto budget) e l'importanza di celebrare una cultura in un prodotto mainstream come i titoli del MCU.

La pellicola vede il debutto di Simu Liu nei panni di Shang-Chi, che deve confrontarsi con il passato che pensava di essersi lasciato alle spalle quando viene trascinato nella misteriosa organizzazione dei Dieci Anelli guidata da suo padre, il Mandarino. Ad interpretare quest'ultimo troviamo il grande attore di Hong Kong Tony Leung.

