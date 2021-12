Shang-Chi incontra Hawkeye: ecco quale attrice della serie vorrebbe comparire nel sequel

Mentre tutti si chiedono a che punto è il sequel di Shang-Chi, una star di Hawkeye si fa avanti, sostenendo di voler essere nel prossimo film che vedrà come protagonista Simu Liu. Si tratta di Yssa Mei Panganiban, interprete di Sonya nella serie.

"Mi piacerebbe ritornare" ha detto l'attrice. "Mi piacerebbe se Sonya fosse nel sequel di Shang-Chi. Questo è ciò che io, è quello che immagino possa essere un posto meraviglioso per Sonya. Credo che sarebbe fantastico essere in un film che è così rappresentativo per gli attori asiatici e avere anche Sonya lì, sarebbe pazzesco". Panganiban è infatti di origini filippine, e il suo ingresso nel MCU significa tanto per un'intera comunità e non solo.

In ogni caso non sarebbe l'unica attrice a voler entrare a far parte del cast del sequel, mentre il regista del film, Destin Daniel Cretton, desidera avere Jackie Chan in Shang-Chi 2. In ogni caso, a questo punto, tutto sarebbe possibile, sia un nuovo ingresso di attori incredibili, sia l'inserimento di personaggi che pensavamo improbabili. La Fase 4 potrebbe riservarci di tutto.

Non ancora si sa quando arriverà il sequel, che è nelle sue prime fasi. La stessa cosa vale per la seconda stagione di Hawkeye, che però arriverà sicuramente. Nel frattempo dobbiamo "accontentarci" dell'uscita della serie su Echo, prevista per l'Aprile 2022, mentre speriamo di avere maggiori informazioni sui due progetti precedentemente menzionati.