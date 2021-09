Shang-Chi impressionante: superato anche Black Widow, è il miglior incasso domestico 2021

Le ultime analisi di mercato avevano dichiarato Shang-Chi come terzo miglior incasso USA nel 2021, ma in pochi giorni il nuovo film Marvel Studios è riuscito ad implementare i suoi incassi per superare perfino quelli di Black Widow.

Il film diretto da Destin Daniel Cretton nelle prossime ore diventerà il film con il maggior incasso durante la pandemia dal 2020 ad oggi, superando l'action spionistico con Scarlett Johansson e Florence Pugh, il cui incasso nel Nord-America si attesta a $183,4 milioni di dollari. Shang-Chi è al momento fermo a soli $200mila dollari dietro Black Widow, con un totale di $183,2 milioni di dollari, e questa sera o al più tardi nel corso della giornata di domani supererà con slancio il cugino MCU.

Secondo le stime infatti Shang-Chi manterrà il primo posto nella classifica del Nord-America per il suo quarto fine settimana consecutivo, con le stime che parlano di un incasso di ulteriori $11- $12 milioni di dollari, che porteranno l'incasso domestico a circa $195,2 milioni. Black Widow scala dunque al secondo posto, mentre Fast & Furious 9 della Universal rimane il terzo film di maggior incasso al box office domestico durante la pandemia con $172,97 milioni. Tuttavia, il blockbuster con Vin Diesel è ancora il film da battere: a livello globale, infatti, nessuno ha fatto meglio di Fast & Furious 9 durante la pandemia, con la bellezza di $716,6 milioni di dollari.

Dietro a F9, nella classifica globale, troviamo Godzilla vs. Kong di Warner Bros./Legendary con $467,86 milioni, poi Black Widow con $378,7 milioni e il nuovo arrivato Shang-Chi con oltre $326 milioni in tutto il mondo. Da notare però che il film Marvel non è uscito in Cina, forse a causa di alcuni vecchi commenti della star Simu Liu.

In chiusura, ricordiamo che Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli debutterà su Disney+ gratuitamente dal 12 novembre prossimo.