Shang-Chi: un'immensa scena del film Marvel è stata girata (quasi) senza CGI

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli si è rivelato un grande successo per i Marvel Studios, nonostante sia l'introduzione di un supereroe poco conosciuto generalmente e non molto in voga nemmeno tra gli appassionati di fumetti. La pellicola di Destin Daniel Cretton ha invece convinto pubblico e critica e ora scopriamo meglio qualche segreto.

Il successo planetario di Shang-Chi è dimostrato anche dalla rapidità con cui i Marvel Studios hanno messo in cantiere Shang-Chi 2, che arriverà prossimamente sempre con Cretton alla regia.

Nel corso di una recente intervista a ComicBook, il responsabile degli effetti visivi del film Joe Farrell ha spiegato che una particolare sequenza è stata realizzata con l'uso di pochissima computer grafica mentre la gran parte è stata filmato dal vivo con effetti pratici. Stiamo parlando della grande sequenza d'apertura del film che vedeva Wenwu conquistare il potere attraverso l'uso dei Dieci Anelli e tra le varie scene ce n'era una che lo vedeva andare in battaglia a cavallo sfidando una serie di soldati.

"Credo che il nostro mantra sia sempre quello di cercare di filmare il più possibile dal vivo. E quelle particolari sequenza nell'apertura del film sono state girate dalla seconda unità, a Sydney, in Australia. Abbiamo avuto l'incredibile opportunità di lavorare con questo team di stuntmen ed erano tutti dei cavalcatori incredibili. Penso venissero dalla Mongolia. Hanno fatto delle cose incredibili con i cavalli. Noi siamo limitati solo dai costi e dalla quantità di budget a disposizione. Avevamo circa 50, 60 cavalli e circa duecento soldati. Questo è il bello del girare dal vivo il più possibile, il resto era tutto ricostruito in digitale".

Ricordiamo che Destin Daniel Cretton ha firmato un accordo pluriennale con Disney per la realizzazione di nuovi contenuti, e il primo punto all'ordine del giorno è proprio il suo ritorno alla regia di un secondo film di Shang-Chi.