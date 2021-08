Shang-Chi, una nuova immagine ci mostra l'Abominio di Tim Roth

C'è grande curiosità intorno a questo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: il nuovo film del Marvel Cinematic Universe esplorerà territori nuovi per il franchise, portandoci in Estremo Oriente in compagnia di un eroe sconosciuto a molti: nel film con Simu Liu, però, ci sarà anche una nostra vecchia conoscenza.

Il trailer di Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ci ha infatti anticipato il grande ritorno di Abominio, il mostruoso villain che già fece capolino nel passato del Marvel Cinematic Universe in occasione di quel flop di critica che fu l'Hulk con Edward Norton, ben prima dell'avvento del nostro Mark Ruffalo nel ruolo di Bruce Banner.

Il ritorno del personaggio di Roth è stato accolto con grande stupore e piacere da buona parte dei fan, che sperano sia la volta buona per dare il giusto spessore ad un personaggio dalle enormi potenzialità (affidato, d'altronde, ad un interprete di sicuro valore): nell'attesa di scoprire in che modo Abominio tornerà ad interagire con i nostri eroi, dunque, un nuovo promo di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli ci ha dato modo di guardare più da vicino questa nuova versione del villain.

Cosa ne pensate? Vi convince questo grande ritorno di Abominio o avreste preferito che il personaggio venisse lasciato nel dimenticatoio? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quanto durerà questo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.