Shang-Chi, ecco i Funko Pop ufficiali del cinecomic Marvel Studios

Dopo aver visto il promettente trailer di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, i Marvel Studios e le compagnie partner hanno dato una sincera accelerata alla campagna marketing del progetto, con la Funko che ha rivelato nelle ultime ore in via ufficiale le Pop dedicate ai personaggi del film di Destin Daniel Cretton.

Originariamente previsto per un'uscita a febbraio 2021, Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è stato inizialmente posticipato a maggio 2021 e successivamente al 9 luglio 2021, data che sembrava inizialmente definitiva fino a quest'oggi. Seguendo infatti a cascata il destino del lungometraggio apripista della Fase 4 cinematografica del MCU, anche Shang-Chi è stato ulteriormente posticipato, per l'esattezza di due mesi, al 3 settembre 2021 (e non in contemporanea su Disney+).



Simu Liu vestirà ovviamente i panni di Shang-Chi, accompagnato da Tony Leung nei panni di WenWu aka Il Mandarino, Awkwafina nel ruolo di Katy, Michelle Yeoh come Jiang Nan, Meng'er Zhang nella parte di Xialing, Ronny Chieng nei panni di Jon Jon, Fala Chen nel ruolo di Jiang Li e infine Florian Mounteanu di Creed II nella parte del supercriminale Razor Fist.



Vi lasciamo alla nostra analisi del trailer di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Fateci sapere cosa ne pensate delle Funko Pop e anche del trailer, nonché le vostre aspettative sul film, nei commenti in calce alla notizia.



Vi ricordiamo inoltre che nel film apparirà anche Fin Fang Foom.