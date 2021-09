Shang-Chi, Florian Munteanu conferma: 'Sono state tagliate due scene con Razor Fist'

Si è parlato nei giorni scorsi di alcune storyline di Shang-Chi non utilizzate, e in una nuova intervista uno degli attori del nuovo film Marvel ha confermato che almeno due sequenze dedicate al suo personaggio sono state tagliate in fase di montaggio. Parliamo di Florian Munteanu, e i fan sperano di vedere le scene con Razor Fist in home video.

"Abbiamo avuto quella grande battaglia finale" ha spiegato l'ex pugile a Comicbook.com, "e originariamente avreste dovuto vedere qualcosa in più di Razor Fist lì". Si riferisce al combattimento nella location di Talo, che dopo Shang-Chi potremmo rivedere nel futuro del MCU, quando Shang-Chi affronta l'Abitante e Razor Fist ha preparato una nuova arma.

"Non vedo l'ora che il pubblico la veda" ha continuato Florian Munteanu, "perché c'era un motivo per cui sostituiva la sua lama con la spada del drago e combatte con due spade, ma non voglio fare spoiler e non voglio rivelare più di tanto."

Nei contenuti speciali di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, inoltre, potremmo vedere anche una scena in grado di chiarire meglio le origini del villain, compreso il momento in cui il padre di Shang-Chi, un tempo detentore dei dieci anelli, "gli ha dato uno scopo, una casa e una nuova vita."

Non c'è ancora una data ufficiale per l'uscita della versione home video di Shang-Chi. Il debutto in streaming su Disney+, invece, dovrebbe essere imminente, considerato l'impegno a portare i film Marvel sulla piattaforma a 45 giorni dall'uscita nelle sale.