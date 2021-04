Shang-Chi: fissate le riprese aggiuntive per il cinecomic Marvel

A pochi giorni dalla diffusione del primo trailer ufficiale di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, i Marvel Studios hanno autorizzato e programmato una serie di piccole riprese aggiuntive per la pellicola che presenterà per la prima volta al pubblico il supereroe asiatico dei fumetti Marvel pronto ad affrontare il suo passato oscuro.

Le riprese aggiuntive di Shang-Chi si svolgeranno la prossima settimana a Los Angeles e secondo quanto riportato da ComicBook si tratterà solo di brevi scene e pick-up necessari alla maggior parte delle produzioni di questo livello per correggere alcune sottigliezze in extremis prima che il film completi la sua post-produzione. Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli ha una data d'uscita fissata nelle sale americane per il prossimo 3 settembre, mentre nel recente trailer italiano di Shang-Chi veniva proiettato un più vago "prossimamente" per quel che riguarda l'uscita nelle sale del nostro paese.

Ma che supereroe sarà questo Shang-Chi? Il nuovo eroe Marvel di cui abbiamo visto il costume solo pochi giorni fa è in effetti sulla carta un personaggio di fama minore rispetto ai vari Spider-Man, Hulk, Captain Marvel e così via, ma il suo background promette davvero bene e, a giudicare dal trailer e dalle prime foto giunte dal set, il nostro Simu Liu sembra essersi subito calato alla perfezione nel suo nuovo ruolo!

Il Mandarino, interpretato dal grande Tony Leung di In the Mood for Love, sarà effettivamente il padre del protagonista come avevano ipotizzato in molti nel corso degli ultimi mesi.

Secondo Simu Liu, alla Marvel hanno avuto più margine per osare con questo personaggio: "La cosa più eccitante di entrare in questo personaggio è che il suo background non è mai stato raccontato prima. Conosciamo così tante storie differenti delle origini di Batman, di come i suoi genitori furono assassinati quand'era molto giovane. Conosciamo Peter Parker, morso da un ragno radioattivo e la scomparsa di suo zio. La storia di Shang-Chi è sconosciuta alla maggior parte del mondo, quindi abbiamo avuto molta libertà creativa".