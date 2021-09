Shang-Chi è il film di origini Marvel col budget più basso? Ecco quanto è costato!

Dopo aver fatto finalmente il suo esordio anche nelle sale americane, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è un altro trionfo per i Marvel Studios e un nuovo tassello nel complesso Marvel Cinematic Universe che si appresta ad accelerare sulla sua complicatissima Fase 4 con l'arrivo imminente di Eternals e Spider-Man: No Way Home.

Dopo l'incredibile esordio al box-office di Shang-Chi, il National Post di Toronto ha fatto i conti in tasca ai Marvel Studios e ha rivelato quanto la produzione avrebbe speso per realizzare il film con Simu Liu protagonista. A quanto pare Shang-Chi sarebbe tra i film recenti meno costosi della Marvel anche in termini di film capostipite (ovvero i film di origine che presentano al pubblico un nuovo personaggio mai comparso prima). Il sito afferma che Shang-Chi sarebbe costato circa 150 milioni di dollari, il che lo posiziona in linea con i primi due film su Thor, mentre solo Captain America: Il primo vendicatore, L'incredibile Hulk e Ant-Man sono costati di meno.

Inoltre, Shang-Chi ha convinto sia il pubblico che la critica, dato che al momento si assesta su un punteggio di 92% su Rotten Tomatoes e con una votazione del pubblico più alta, parliamo del 98% di pareri positivi. Questo consenso così largo sta convincendo la Marvel a mettere in cantiere un sequel di Shang-Chi quanto prima.

Mentre era previsto un incasso di 40 milioni nel primo weekend, Shang-Chi ha battuto ogni aspettativa e viaggia ora oltre gli 80 milioni di dollari nel periodo del Labor Day con un esordio da 71 milioni di dollari. Il risultato ottenuto nei primi tre giorni è il secondo migliore da quando è iniziata la pandemia, dietro solo gli $80,3 milioni incassati da Black Widow e sopra i $70 milioni di Fast & Furious 9.