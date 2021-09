Shang-Chi è il film col maggiore incasso negli USA per il quarto weekend consecutivo!

Vola negli incassi in patria Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli che porta a casa il primo posto al box-office statunitense per il quarto weekend consecutivo dalla data della sua uscita nelle sale. Nella giornata di ieri la pellicola dei Marvel Studios ha infatti portato a casa altri 3.7 milioni di euro per un totale di 196 milioni negli USA.

Dopo i 13 milioni di dollari incassati quest'ultimo weekend Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli ha portato il suo totale complessivo negli Stati Uniti a 196.4 milioni di dollari, cui vanno aggiunti i 166.9 milioni incassati nei mercati internazionali che fanno lievitare gli introiti a una cifra globale di 363.3 milioni di dollari. La pellicola di Destin Daniel Cretton è la terza dei Marvel Studios ad aggiudicarsi quattro weekend consecutivi in vetta al box-office americano come avevano fatto solamente Black Panther e Guardiani della Galassia (il primo volume di James Gunn).

Non solo Shang-Chi è la prima origin story della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, ma è anche il primo film su un supereroe asiatico, il suo primo film di arti marziali e la prima pellicola a ricevere un'uscita esclusiva nelle sale (senza arrivare contemporaneamente in streaming) dall'epoca di Spider-Man: Far From Home (2019). La decisione di far uscire Shang-Chi solo al cinema senza passare per lo streaming si è rivelata la mossa giusta da parte di Disney, tanto che l'uscita di Venom: La Furia di Carnage è stata per questo anticipata di due settimane negli USA. Dopo il successo di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, anche le altre pellicole Marvel come gli Eterni usciranno solo al cinema e non più su Disney+ con Accesso VIP.

Disney intanto ha comunicato la data d'arrivo su Disney+ di Shang-Chi.

Al secondo posto del box-office USA c'è Dear Evan Hansen con 1.6 milioni di dollari, mentre al terzo troviamo Free Guy che arriverà in streaming su Disney+ questa settimana. Inoltre, Shang-Chi è il miglior incasso del 2021 negli USA.