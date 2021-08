Shang-chi farà parte del nuovo film degli Avengers? Risponde Simu Liu

Non solo un crossover con Spider-Man nei piani di Simu Liu: nel corso di una nuova intervista, infatti, l'attore di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli ha anche parlato della possibilità che il suo supereroe maestro di arti marziali si unisca al prossimo film degli Avengers.

Parlando del futuro del suo personaggio in una nuova intervista concessa al The Hollywood Reporter, l'attore ha dichiarato: “In termini di ciò che verrà dopo questo film, so che ciò che ho in mente io è ciò che tutti i fan hanno in mente, e che tutti speriamo, ovvero un nuovo film degli Avengers in arrivo prima o poi. Ovviamente io non ne so nulla, ma essendo un grande fan dell'intero franchise da sempre, so che quel film è il pezzo forte del MCU. Tutta la frenesia dei media e dei fan che circonda quel franchise è una cosa a sé stante, quindi è certamente quello che spero. Al momento non ho niente da condividere. Non ho assolutamente niente. Penso che la Marvel sia molto concentrata nel far conoscere questo film al mondo e assicurarsi che i fan vadano a guardarlo. E che, quando uscirà nelle sale il 3 settembre, tutti possano andare al cinema e sperimentare l'azione strabiliante e l'incredibile storia che abbiamo preparato".

Recentemente Kevin Feige ha parlato di un futuro Avengers 5, confermando che prima o poi il nuovo capitolo della saga arriverà ma anche sottolineando che ci vorrà un po' di tempo prima di iniziare a riunire tutti i nuovi supereroi in un unico film. Il presidente dei Marvel Studios ha anche parlato della possibilità che Secret Wars sia il prossimo megaevento del MCU.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti. Shang-chi e la leggenda dei dieci anelli arriverà nei cinema italiani dall'1 settembre.