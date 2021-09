Shang-Chi, i fan vogliono una serie Marvel con Benedict Wong: la reazione dell'attore

Dopo l'ottimo debutto di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli al botteghino, Simu Liu ha messo a tacere gli haters che si aspettavano un flop. Tra i personaggi più apprezzati del nuovo film Marvel c'è Wong, tanto che i fan vorrebbero vedere presto su Disney+ una serie incentrata su di lui.

Dopo la Infinity Saga, nel Marvel Cinematic Universe è infatti iniziata la Fase 4, caratterizzata dalla presenza di nuovi personaggi, come Shang-Chi, e dall'approfondimento di alcuni aspetti del carattere di personaggi "minori" visti in passato, come nel caso di WandaVision o di Falcon and The Winter Soldier.

Proprio grazie alle nuove opportunità che offre una piattaforma streaming come Disney+, i fan sono convinti che ci sarebbe lo spazio per raccontare nuove storie, e sognano quindi di rivedere sullo schermo Wong.

Abbiamo scoperto quali sono i supereroi preferiti di Tony Leung, ma cosa ne pensa Benedict Wong dell'eventuale ritorno del suo personaggio? L'attore in precedenza non aveva mai affrontato seriamente l'argomento, ma adesso sembrerebbe essersi lasciato ingolosire dalle lusinghe, come possiamo vedere anche in un tweet in calce alla notizia.

L'attore ha infatti condiviso il post di un utente che definiva Wong "uno dei tre personaggi più interessanti del MCU", e che sarebbe "molto felice di vedere una serie Disney+ su di lui". Benedict Wong si è limitato ad aggiungere una emoji pensierosa e una lampadina, come a lasciar intendere che sarebbe un'idea.

E voi che ne pensate? Vorreste vedere una serie Marvel su Wong? Fatecelo sapere come sempre nei vostri commenti.