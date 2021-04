Shang-Chi, i fan asiatici non sembrano entusiasti del trailer del film Marvel

Disney non ha un rapporto particolarmente idilliaco con il mercato orientale, in particolar modo dopo le polemiche suscitate dal recente live-action di Mulan: questo Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, dunque, sembra essere l'occasione adatta per cercare di riconquistare i cuori dei fan asiatici, almeno per quanto riguarda Marvel.

Le premesse, però, non sembrano essere delle migliori: nonostante l'innegabile impegno di Kevin Feige e soci, con uno dei produttori che ha recentemente elogiato le sequenze action di Shang-Chi, il primo trailer del film con Simu Liu sembra aver suscitato reazioni non particolarmente entusiaste dalle parti di Pechino e dintorni.

Stando a quanto leggiamo, infatti, gli indici di gradimento pervenuti dagli account YouTube di Paesi come Taiwan o Hong Kong si aggirano tra il 40% e il 50%: ben poca cosa, soprattutto se confrontati all'incredibile 99% raggiunto dal trailer di Black Widow.

Naturalmente non è ancora detta l'ultima parola: un film non può essere giudicato dal solo trailer, per cui la partita è da ritenersi assolutamente ancora aperta e da giocarsi al momento dell'uscita in sala. E voi, che giudizio avete maturato su questo primo trailer del nuovo film Marvel? Diteci la vostra nei commenti! Alcune voci, intanto, parlano della possibilità che una scena di Shang-Chi sia ambientata a Madripoor.