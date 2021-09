Shang Chi, Fala Chen rivela: 'Ecco cosa faceva gridare dal dolore Simu Liu'

Nel corso di un'intervista concessa a ComicBook, Fala Chen ha avuto modo di raccontare qualche dettaglio e retroscena inedito della fase di preparazione e allenamento in vista delle riprese di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, in particolare del suo allenamento molto duro in compagnia del protagonista della pellicola Simu Liu.

Fala Chen, che nella pellicola Marvel interpreta la madre del protagonista Jiang Li, ha raccontato nel dettaglio le fasi del suo allenamento e ciò che più la soddisfaceva alla fine della lunga giornata lavorativa, ma anche qualche retroscena riguardante le "urla" di Simu Liu: "Abbiamo sostenuto molti tipi diversi di allenamento. Per la maggior parte ho sostenuto allenamenti di tal chi, dove abbiamo preso l'ispirazione per i miei movimenti. Ma allo stesso tempo allenavamo la forza, la flessibilità, facevamo Pilates, allenavamo la resistenza. Ma devo dire che la mia parte preferita era il massaggio a fine settimana, perché eravamo davvero esausti a fine settimana. Oh e ho amato anche le sessioni di stretching dove di solito mi offrivo volontaria per allenare Simu Liu perché all'inizio non era molto flessibile, quindi gli chiedevo se avesse bisogno di aiuto. Così spingevo le sue gambe e la sua schiena e lui urlava. Sì, quella parte me la sono goduta".

Durante la chiacchierata, Chen ha anche raccontato come è arrivata al progetto Marvel: "Ci sono tante cose straordinarie di questo progetto. Non ci ho pensato molto prima di accettare, ma credo sia una bellissima storia che incorpora con facilità molti elementi culturali in una narrazione che ho davvero apprezzato. E non solo Destin ma anche tutto il resto del team ci ha messo tutto, curandosi di ogni dettaglio per far sì che non solo alle persone che vengono dalla cultura cinese risultasse autentico. Una volta che una storia è autentica penso che le persone possano comprenderla meglio".

