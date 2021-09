Shang-Chi, l'eroe di Simu Liu è ufficialmente un nuovo Avenger!

Mentre Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli si prepara ad un solido esordio al box office internazionale spinto da un'ottima accoglienza da parte di pubblico e critica, i Marvel Studios hanno accolto ufficialmente il nuovo eroe di Simu Liu tra gli Avengers.

L'ufficialità arriva da un nuovo spot del film che si riferisce a Shang-Chi come il "nuovo Avenger", confermando dunque che possiamo aspettarci la comparsa del supereroe di origini asiatiche nel prossimo progetto dedicato ai Vendicatori.

"In termini di cosa accadrà dopo, so di avere in mente la stessa cosa di tutti gli altri. E spero che arriverà un Avengers in futuro, in qualche modo" aveva dichiarato Simu Liu riguardo ad un suo possibile coinvolgimento in Avengers 5. "Ovviamente non so nulla, ma essendo un grande fan dell'intero franchise, quello è il mio grande obiettivo. Tutta la frenesia dei media che circonda uno di quei film sarebbe una cosa pazzesca, quindi è sicuramente quello che spero".

Diretto da Destin Daniel Cretton, il film vede nel cast anche Awkwafina, Meng'er Zhang, Fala Chen. Michelle Yeoh, Benedict Wong e il grande attore di Hong Kong Tony Leung nel ruolo del Mandarino, padre di Shang-Chi e villain della pellicola. Qui potete trovare la nostra recensione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.