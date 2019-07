Shang-Chi: l'entusiasmo del popolo cinese supera perfino la censura del web del governo

Come vi abbiamo riportato qualche giorno fa, i Marvel Studios hanno iniziato i provini per Shang-Chi, e secondo il rapporto la compagnia di Kevin Feige ha in mente esclusivamente attori asiatici per la parte del protagonista.

L'inviato di Variety Justin Kroll infatti domenica ha twittato che la Marvel sta apparentemente "proponendo offerte di prova per un gruppo di ventenni", e che lo studio è irremovibile circa il fatto che i candidati "devono essere di origine cinese": nessun'altra stirpe asiatica sarà accettata.

Come sappiamo, in Cina l'uso dei social network (Twitter in particolare) è largamente censurato, eppure questo "piccolo impedimento" non ha fermato ai tweet di Variety di diventare virali: alcuni utenti infatti hanno diffuso gli screenshot della notizia sulla piattaforma Weibo, dove l'hashtag "Shang-Chi casting" è stato visto oltre 100 milioni di volte; l'hashtag "Il primo eroe cinese della Marvel" addirittura è salito a ben 590 milioni di visualizzazioni!

"Per prima cosa abbiamo ottenuto la prima principessa Disney cinese, e adesso abbiamo anche il nostro primo eroe Marvel!" ha titolato una pubblicazione locale, riferendosi al remake live-action di Mulan (che la settimana scorsa è diventato uno dei trailer più visti di sempre).

La maggior parte del chiacchiericcio online su Shang-Chi attualmente riguarda gli attori che gli utenti vorrebbero vedere nel ruolo: tra i citati alcuni dei nomi popolari come stati Eddie Peng (Operazione Mekong), Zhang Jin (Ip Man 3, The Grandmaster di Wong Kar-Wai), Wu Jing (Wolf Warrior 2) , Huang Jingyu (Operazione Mar Rosso), Ashton Chen Xiaolong (Ip Man 2), e Li Xian.

La Cina, quest'anno come non mai, si è trasformata in un mercato fondamentale per il Marvel Cinematic Universe: quando Endgame supererà il record di Avatar in larga parte dovrà ringraziare i suoi fan asiatici, dato che ben $614 milioni di dollari di incasso sono arrivati dalla Cina, dove il film dei Russo è diventato il terzo maggior incasso di tutti i tempi nel paese.

Inoltre Spider-Man: Far From Home ha incassato $166 milioni finora nei cinema cinesi, mentre Captain Marvel ne guadagnò $154 milioni a marzo.