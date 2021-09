Shang-Chi entra negli Avengers in questa realistica fan art Marvel!

Con l'arrivo di Shang-Chi i fan dei Marvel Studios hanno potuto dare il benvenuto a un nuovo supereroe che sicuramente rivedremo molto presto nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe e che in futuro potrebbe addirittura entrare a far parte del nuovo team degli Avengers, purtroppo rimasto orfano di Iron Man, Captain America e Vedova Nera.

Impaziente di dover aspettare un eventuale nuovo film dedicato agli Avengers, un fan ha così deciso di azzerare i tempi d'attesa e utilizzare photoshop per inserire digitalmente Shang-Chi nel team degli Avengers utilizzando una celebre immagine del gruppo tratta dal film Captain America: Civil War. La caratteristica divertente è che, essendo la foto tratta da un film divisivo per gli Avengers come Civil War, è come se i membri del team non apparissero particolarmente felici dell'arrivo di Simu Liu all'interno della squadra. L'unico con il sorriso stampato sul volto è proprio Shang-Chi.

Potete visualizzare l'immagine in calce a questa news.

Intanto la pellicola dei Marvel Studios continua a incassare più che bene al box-office ed è arrivata a un totale di 157 milioni di dollari nel mondo, con Simu Liu che ha messo a tacere gli haters che auguravano al film un pesante flop commerciale: ha utilizzato i social per ridere in faccia ai troll, agli haters e a tutti quelli che si aspettavano un fallimento. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, nelle sue storie Instagram l'attore ha pubblicato un collage di tutti i post e i titoli che parlavano del rischio di un flop per Shang-Chi, coprendolo con un grande "LOL" in sovraimpressione.

Il successo di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli è ancora più clamoroso se si pensa che è uno dei film Marvel a più basso budget degli ultimi anni. Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli.