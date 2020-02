In Shang-Chi dovrebbe apparire il primo mutante del Marvel Cinematic Universe

Sembra che i Marvel Studios si stiano preparando ad introdurre elementi dai franchise di X-Men e Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe, e il primo mutante potrebbe essere presente in Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli.

Le foto dal set di Falcon e The Winter Soldier hanno già rivelato che la città di Madripoor avrà un ruolo nella prima serie Disney+, e ora sembra che un personaggio del mondo di X-Men esordirà nel film di Destin Daniel Cretton. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, in Shang-Chi vedremo anche includeranno il mutante Takeshi Matsuya, conosciuto nei fumetti come Wiz Kid, un genio del computer confinato su una sedia a rotelle.

Il suo potere è la capacità di creare macchinari con la mente, qualcosa che potrebbe tornare utile o al protagonista o al suo avversario, il Mandarino. Quello di Wiz Kid è l'ennesimo rumor riguardante ex proprietà Fox in arrivo nel MCU, come lo S.W.O.R.D. e Kang il Conquistatore: in precedenza era stato riferito che sarà Gli Eterni a porre le basi per l'arrivo dei mutanti nel MCU, ma quel rumor non è mai stato confermato.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad una nuova casting call per Shang-Chi, che ha anticipato l'arrivo di nuovo boss del crimine.