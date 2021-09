Shang-Chi, dov'erano i Dieci Anelli durante lo scontro con Thanos?

Dov'erano i nuovi eroi Marvel ai tempi del conflitto con Thanos? La domanda è sorta già all'uscita del trailer de Gli Eterni, ma si è riproposta in maniera piuttosto pressante dopo l'arrivo al cinema di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, con il film di Destin Daniel Cretton che ci ha, in effetti, regalato alcuni spunti di disucssione.

Mentre l'uscita in Cina di Shang-Chi rischia di saltare proprio a causa del suo protagonista, infatti, in tanti si chiedono non dove fosse l'eroe interpretato da Simu Liu ai tempi di Avengers: Endgame, ma perché non siano in qualche modo entrati in gioco i leggendari Dieci Anelli presentatici per la prima volta proprio dal nuovo film MCU.

Oggetti millenari di enorme potere, i manufatti di cui sopra avrebbero effettivamente potuto offrire una grossa mano ai nostri Avengers all'epoca dello scontro con Thanos (o, magari, risultare una minaccia aggiuntiva): possibile che, con l'universo letteralmente al collasso, i Dieci Anelli non siano in qualche modo riapparsi sulla Terra o altrove?

Una domanda a cui il film non sembra aver risposto ma che, chissà, potrà magari trovare chiarimenti per bocca di uno dei diretti interessati in futuro. Passando ad argomenti decisamente meno seri, intanto, Simu Liu ha preso atto di esser diventato un meme dopo l'uscita di Shang-Chi.