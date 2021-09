Shang-Chi dopo i Dieci Anelli: 3 fumetti perfetti per il sequel MCU

Mentre il cinecomic Marvel Studios co-scritto e diretto da Destin Daniel Cretton (la nostra recensione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli) continua la sua buona corsa al boxoffice mondiale, i fan e gli appassionanti pensano già all'eventuale (e quasi sicuro) sequel del film con protagonista Simu Liu.

La storia a fumetti del personaggio ideato sulla base di Bruce Lee comincia nel dicembre del 1973, dunque quasi cinquant'anni fa, il che significa che di storia adattabili sul grande schermo con protagonista Shang-Chi ce ne sono davvero a centinaia, solo da scegliere e capire come trasporre. A tal proposito, noi abbiamo pensato a tre fumetti sull'eroe di Arti Marziali che potrebbero fare la loro coerente e straordinaria figura nel continuum del Marvel Cinematic Universe, valorizzando anche il protagonista.



1. SECRET AVENGERS: Il fumetto di Ed Brubaker è stato uno dei primi a re-introdurre Shang-Chi nel mondo dei Vendicatori dopo una lunga pubblicazione sotto il nome di Master of Kung Fu. Lo Shang-Chi dei Secret Avengers è considerabile come il punto di partenza della versione contemporanea dell'eroe, e utilizzarlo come canale d'introduzione a tutto tondo agli Avengers non sarebbe affatto male in un sequel.



2. SHANG-CHI: BROTHERS AND SISTERS: Quello che sulla carta sembrerebbe essere già ora il sequel naturale del primo capitolo del franchise. Una storia di famiglia e azione ricchissima di colpi di scena scritta da Gene Luen Yang.



3. IRON MAN: RINGS OF THE MANDARIN: Quella di Kieron Gillen è una storia molto apprezzata dedicata certamente a Tony Stark e al personaggio del Mandarino, ma il punto focale del racconto è l'eredità stessa dei potentissimi Dieci Anelli, che qualcuno ruba per i propri loschi e pericolosi scopi. Considerando anche la scena post-credit di Shang-Chi, non sarebbe affatto male come trasposizione.



