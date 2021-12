Shang-Chi, Destin Daniel Cretton torna per dirigere il sequel e una serie per Disney+

Dopo il grande successo di Shang-Chie La Leggenda dei Dieci Anelli, Destin Daniel Cretton e Disney torneranno a fare squadra. Il regista non solo sarà al timone del sequel di Shang-Chi ma, tra le altre cose, anche di una nuova serie tv del MCU per Disney+.

Secondo giro assicurato anche per Destin Daniel Cretton.

Il regista hawaiiano ha firmato un accordo pluriennale con Disney per la realizzazione di nuovi contenuti, e il primo punto all'ordine del giorno è proprio il suo ritorno alla regia di un secondo film di Shang-Chi.

Nel contratto, però, è prevista anche la realizzazione di una serie tv ambientata nel Marvel Cinematic Universe per la piattaforma streaming Disney+ (anche se non sappiamo se questa abbia o meno a che fare con Shang-Chi) e e la produzione attraverso la sua nuova compagnia, la Asher Goldstein, di altri progetti per Hulu e i network dell'Onyx Collective.

"Destin è un grande storyteller con un gusto impeccabile. E mentre continuiamo ad espandere la nostra scuderia, la voce davvero unica di Destin ci aiuterà a creare tanti nuovi entusiasmanti contenuti per il pubblico di tutto il mondo" ha commentato Tara Duncan, Presidente di Freeform & Onyx Collective.

Al momento non vi sono altre informazioni in merito, ma l'obiettivo principale di Cretton è quello di esplorare le esperienze di comunità che sono state tradizionalmente trascurate dalla cultura pop.