Shang-Chi, Destin Daniel Cretton rivela il consiglio datogli dal regista di Black Panther

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli sta per arrivare sugli schermi, e finora chi l'ha visto lo ha amato: lacritica ha infatti elogiato il nuovo film dei Marvel Studios. Ma sapevate che il suo regista, Destin Daniel Cretton, non era affatto convinto di voler lavorare con la compagnia all'inizio? Poi per fortuna è arrivato Ryan Coogler...

Quando uno degli studi cinematografici di più grande successo al mondo ti chiede di dirigere un film, un po' di esitazione e di timore sono comprensibili, specialmente se di grandi blockbuster non ne hai mai girati prima... Ma Destin Daniel Cretton aveva addirittura chiesto al suo agente di non fargli mai fare un film Marvel.

"Questa è stata l'ultima cosa che ho ammesso agli esecutivi Marvel quando mi hanno chiesto se avessi sempre avuto il desiderio di girare un film Marvel... E io ero lì che mi chiedevo 'Dovrei dirglielo?'" racconta il regista di Shang-Chi "La verità è che, settimane prima che annunciassero che stavano cercando un regista per questo film, presi una decisione e dissi al mio agente 'Non lasciarmi mai fare un film Marvel'".

Per fortuna, Cretton ha avuto modo di parlare prima con il regista di Black Panther, Ryan Coogler, che lo ha aiutato nella sua scelta.

"Ma quando arrivò la proposta, ebbi una conversazione con Ryan Coogler, e... Sapete, avevo paura di realizzare un blockbuster per un grande studio cinematografico, mi spaventava l'effetto che avrebbe potuto avere su di me la cosa, con tutta quella pressione. Cederò? Avevo parecchi timori" rivela Cretton "E ciò che mi disse Ryan, che mi tranquillizzò molto, fu 'La pressione è tanta, potenzialmente potrebbe essere la cosa più difficile che tu abbia fatto fino a questo punto, ma nessuna di queste pressioni, nessuna di queste complicazioni arrivano da persone con cui o per cui lavori".

E così Destin Daniel Cretton divene il regista di Shang-Chi.