Shang-Chi, Destin Daniel Cretton su Awkwafina: 'Non ho mai incontrato un'attrice come lei'

Il grande successo di Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli si può ascrivere a tanti fattori, ma sicuramente tra questi vi sono le interpretazioni dei suoi protagonisti, inclusa Awkwafina. Ed è proprio l'interprete di Katy che il regista Destin Daniel Cretton ha voluto elogiare nel suo ultimo post di Instagram.

Shang-Chi e La Leggenda dei Dieci Anelli ha fatto faville tra critica, pubblico e boxoffice, contrariamente a quanto ipotizzavano le prime proiezioni degli analisti.

Ma dietro ogni grande film ci sono sempre dei grandi interpreti, e non può essere diversamente nel caso delle produzioni dei Marvel Studios, che possono vantare dei casting vincente come pochi altri studios.

Di certo, vincente si può definire la scelta di Awkwafina come interprete di Katy, la migliore amica del protagonista che ci ha messo meno di cinque minuti per diventare uno dei personaggi più divertenti del MCU, oltre che uno di quelli in cui ci si può rispecchiare più facilmente.

E dello stesso avviso sembra essere anche Destin Daniel Cretton (a proposito, sapete che il il regista di Shang-Chi ha avuto consigli dal filmmaker di Black Panther?), che su Instagram scrive "@awkwafina non somiglia a nessun altro performer che abbia incontrato nella mia carriera. Non ho mai visto qualcuno elaborare così velocemente delle battute, e mi ha fatto ridere a crepapelle sul set, al punto che sono riuscito a malapena a trattenermi dallo scoppiare a ridere durante le sue scene"

"Ma la comicità non è il suo unico talento. È anche un'attrice altruista, intima e presente, ed è l'aspetto della sua personalità che maggiormente apprezzo. C'è una sincerità nelle sue performance che è così genuina da definirla a fatica come recitazione" aggiunge, e conclude "Non c'è un'altra attrice come lei sulla faccia della terra, e noi siamo davvero fortunati ad averla in @shangchi".

