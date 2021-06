Shang-Chi, ma quello nel trailer era davvero Abominio? Risponde Kevin Feige

L’ultimo trailer di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli ha visto la comparsa in un paio di cameo di personaggi che hanno acceso l'entusiasmo dei fan: Abominio e Wong. Ora, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato la loro presenza nella pellicola.

Non sentivamo parlare di Abominio nell'Universo Cinematografico Marvel da più di un decennio con la prima e l'ultima apparizione in L'incredibile Hulk del 2008. Wong invece è il braccio destro di Doctor Strange, apparso in Doctor Strange, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Il capo dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha confermato che il trailer di Shang-Chi presentava questi due personaggi Marvel che si scontravano in un ring di combattimento e ha spiegato il motivo per cui la cosa lo ha particolarmente eccitato.



"Alcuni fan hanno detto: 'Sembra un personaggio che non vedevamo da molti anni chiamato Abominio, che combatte con un personaggio che assomiglia a Wong", ha detto Feige a RottenTomatoes. "E posso dire che il motivo per cui sembra che sia così è perché è Abominio che combatte con Wong".



Ha aggiunto: "Questo è ciò che è divertente dell'MCU in questa fase. Possiamo fare qualcosa come Shang-Chi, introducendo un eroe nuovo di zecca nell'MCU e nel mondo in generale. Ma quel sottotitolo, 'la leggenda dei Dieci Anelli', in realtà lo collega all'inizio del MCU, essendo i Dieci Anelli l'organizzazione che ha rapito Tony Stark proprio all'inizio di Iron Man. E quell'organizzazione è stata ispirata da un personaggio chiamato il Mandarino nei fumetti".



Dopo questa conferma le domande sono tante, perché Wong sta combattendo con Abominio in un fight club sotterraneo? E come si collega questo alla prossima apparizione confermata di Abominio in She-Hulk?



"E tornando a Iron Man: ne abbiamo parlato quando abbiamo portato questo personaggio sullo schermo, volevamo farlo solo quando sentivamo di potergli rendere giustizia e mostrare davvero la complessità di questo personaggio, che francamente non potremmo fare in un film di Iron Man perché un film di Iron Man si parla di Iron Man. Quindi il regista di Iron Man 3 Shane Black, nel suo film e nella sua sceneggiatura, ha inventato questa svolta divertente che amiamo ancora oggi, e che si è rivelata essere Trevor Slattery. Solo perché quella versione non era reale non significava che non ci fosse un leader dell’organizzazione dei Dieci Anelli, ed è quello che incontriamo per la prima volta in Shang-Chi" ha concluso Feige.



Non ci resta che aspettare l'uscita di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli il 1° settembre e attendere poi She-Hulk, serie Marvel su Disney+, per avere delle risposte.