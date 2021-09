Shang-Chi, cosa è successo a QUEL personaggio della scena post-credit?

Mentre Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli continua la sua sorprendente corsa al box office, analizziamo insieme quanto mostrato nella prima scena post-credit del film e le sue possibili conseguenze sul futuro di Marvel Cinematic Universe. Attenzione, ovviamente seguono spoiler.

Stiamo parlando della scena mid-credit che ha visto l'inaspettata partecipazione di Mark Ruffalo e Brie Larson di ritorno rispettivamente nei panni di Bruce Banner e Captain Marvel, e in particolare allo scienziato.

Come qualcuno di voi avrà certamente notato, infatti, invece di apparire con l'aspetto di Professor Hulk come lo abbiamo lasciato in Avengers: Endgame, il personaggio si presenta nella sua forma umana, aprendo a due possibili scenari: o lo scienziato è riuscito nel tentativo di liberarsi di Hulk (cosa improbabile) oppure potrebbe aver ottenuto la capacità di passare a suo piacimento dalla forma di Bruce Banner a quella del Golia Verde.

In ogni caso, si tratta di un'importante dettaglio in vista di She-Hulk, dato che Mark Ruffalo è stato confermato ufficialmente nel cast della serie Disney+ che firmerà il debutto dell'eroina di Tatiana Maslany. Oltre a loro, lo ricordiamo, i Marvel Studios hanno annunciato la presenza di Tim Roth nel ruolo di Abominio, altro cameo di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

