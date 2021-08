Shang-Chi confermato per il cinema ma i fan Marvel vogliono Disney+: Non andremo in sala

Nella notte italiana si è tenuta la nuova chiamata degli investitori della Disney, durante la quale la società ha fatto il punto della situazione attuale gettando anche un occhio al futuro: si è parlato naturalmente anche di Shang-Chi, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe.

"Apprezziamo la flessibilità nella possibilità di effettuare decisioni all'ultimo minuto", ha detto il ceo di Disney Bob Chapek durante la chiamata sugli utili per discutere i guadagni del terzo trimestre della compagnia, senza però indicare nuovi titoli che seguiranno il modello distributivo sala + streaming com'è stato recentemente per Crudelia, Black Widow e Jungle Cruise. Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli è previsto negli Stati Uniti nel week-end del Labor Day, storicamente molto importante per il box office, e Chapek ha garantito che il film sarà un'esclusiva cinematografica per una finestra di 45 giorni prima di arrivare su Disney+, presumibilmente senza accesso vip. "Si tratta di un esperimento interessante per noi" ha dichiarato il ceo, che però ha anche confermato che il modello sala + accesso Vip su Disney+ è stato "una strategia vincente" fino ad oggi.

Secondo quanto riferito Shang-Chi andrà al cinema obbligatoriamente per via di alcuni accordi stipulati con gli esercenti, ma sorprendentemente adesso sono i fan a chiedere un'uscita su Disney+: come potete vedere nei tweet che vi abbiamo riportato in calce, il sentimento generale sui social - per lo meno negli Stati Uniti - è contrario alla decisione della Disney, e molti fan hanno dichiarato che salteranno l'uscita cinematografica per guardare Shang-Chi solo quando uscirà su Disney+, allo scadere della finestra dei 45 giorni. A spaventare, chiaramente, la nuova variante Delta del covid, che nell'area di Los Angeles nelle ultime ore ha fatto salire nuovamente contagi e ospedalizzazioni.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti ecco una nuova foto dell'Abominio e scoprite la durata ufficiale di Shang-Chi, in Italia ancora previsto per l'1 settembre.