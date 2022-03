Shang-Chi: un concept art alternativo del film Marvel mostra Deadpool e Proxima Midnight!

Il concept artist Andrew Kim, che ha lavorato attivamente alla realizzazione di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ha pubblicato alcuni del suoi lavori per il film di Destin Daniel Cretton rivelando persino un concept art inedito che mostra i personaggi di Deadpool e Proxima Midnight nella stessa gabbia in cui combatteva Wong nel film.

Kim ha pubblicato la raccolta dei suoi lavori nel proprio sito ufficiale e tra questi anche il suddetto concept art che ritrae per la prima volta il personaggio di Deadpool all'interno di un film del Marvel Cinematic Universe; probabilmente c'era l'idea di introdurre per la prima volta il personaggio del Mercenario Chiacchierone nel MCU ma a quanto pare i tempi non erano ancora maturi per quello.

L'ambientazione del concept è facilmente riconoscibile: si tratta della stessa gabbia in cui nel film con Simu Liu vedevamo lottare anche Wong contro Abominio, oltre che lo stesso protagonista d Shang-Chi.

Sicuramente ci sono state delle discussioni sull'introduzione di Deadpool anche se è davvero improbabile l'avremmo visto combattere contro Proxima, dato che il personaggio è morto alla fine di Avengers: Endgame insieme all'armata di Thanos.

Si sa ancora poco del sequel di Shang-Chi, ma Simu Liu si è detto contento della conferma del regista Destin Daniel Cretton: "Ciò che mi ha reso davvero felice è stato sapere del ritorno di Destin Daniel Cretton. Non è stata una sorpresa, ma ne sono state davvero felice. È stato una parte importantissima del successo del film. Ci tengo a ricordarlo, mi è stata attribuita una parte assolutamente sproporzionata dei meriti del nostro successo, ma è davvero, davvero tutto merito di Destin. Il fatto che ci sia di nuovo lui vuol dire che saremo in grado di ripeterci, ed è fantastico" sono state le parole di un Simu Liu a dir poco entusiasta.