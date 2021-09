Shang-Chi: ecco com'è stata realizzata la scena del bus, è durata un anno

A pochi giorni dall'uscita nelle sale, Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli ha fatto innamorare i fan Marvel appassionati di arti marziali. Una delle sequenze più interessanti del film è ambientata in un autobus e ora sono state diffuse alcune informazioni più approfondite sulla creazione della coreografia di quella particolare scena.

In quel frangente del film si vede Shaun/Shang-Chi (Simu Liu) che deve ancora conoscere il suo passato e i legami con i supereroi. In quel momento è soltanto un ragazzo comune che lavora come cameriere in un elegante hotel di San Francisco.

Quando lui e la sua amica Katy (Awkwafina) subiscono un'aggressione, quest'ultima scopre le abilità marziali di Shaun mentre affronta Razor Fist (Florian Munteanu).



Una lunga sequenza di calci e pugni mentre l'avversario tenta di afferrare il ciondolo di giada di Shang-Chi. Il fight coordinator, Andy Cheng, che in passato ha lavorato a stretto contatto con Jackie Chan, ha raccontato a Variety di come la sequenza abbia impiegato più di un anno per essere coreografata, attraversando numerosi cambiamenti e ritardi a causa della pandemia che ha interrotto i lavori per due mesi. Shang-Chi sta andando oltre le aspettative al box-office, facendo registrare risultati davvero entusiasmanti.

"La scena si svolge all'inizio del film ed era come se stessimo sondando il terreno per ciò che sarebbe accaduto poi; è un'introduzione per Shang-Chi e il suo personaggio. La gente lo vedrà e penserà che ci sia lo stile di Jackie Chan in quella sequenza ma non l'abbiamo mai avuto come riferimento. Si è trattato di un processo lungo, ci è voluto un anno intero. Abbiamo iniziato presto a Los Angeles con con la preparazione. Il regista Destin Cretton aveva molte idee su come i cattivi avrebbero ottenuto quella collana e ne ha parlato con la squadra degli stunt-men. La struttura che vedete nel film è simile a quella iniziale, in cui si va dall'interno all'esterno dell'autobus e di nuovo dentro, e non è mai davvero cambiata. Invece è stata la lotta all'interno dell'autobus che ha avuto almeno 20 versioni diverse. Era lunga e poi corta. Ad un certo punto Shang-Chi ha iniziato il combattimento ha iniziato il combattimento quando ha visto qualcuno fare del male a Katy, ma le cose sono cambiate".



Scopri la nostra recensione di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, dal 1° settembre in sala.