Shang-Chi, il boss degli effetti speciali rivela: Gli anelli dovevano avere colori diversi

Oltre alle scene tagliate con Razor Fist, c'è almeno un altro aspetto di Shang-Chi e la leggende dei dieci anelli che era originariamente diverso da quanto si è visto al cinema. Stiamo parlando dell'aspetto e del colore degli anelli, che nei fumetti sono forgiati in metallo alieno, ognuno con un potere diverso.

Ne ha parlato Sean Walker, supervisore agli effetti visivi, in una recente intervista. A quanto pare, in un primo momento era stato previsto di utilizzare un singolo colore per ogni potere scaturito dagli anelli, ma successivamente i Marvel Studios hanno deciso di semplificare le cose.

"I Dieci Anelli hanno effettivamente subito una serie di cambiamenti di colore. A un certo punto, ogni singolo effetto doveva avere il suo stile personale. Ad esempio, quando Wenwu crea una frusta, o dei proiettili, in realtà avevano il loro schema di colori unico, ed erano tutti in una tavolozza di colori simile."

Ci si chiede, intanto, dov'erano i Dieci Anelli durante lo scontro con Thanos, mentre per quanto riguarda Shang-Chi Sean Walker ha continuato spiegando che la tavolozza di colori del protagonista, interpretato da Simu Liu, prevedeva l'arancione, il rosso e il verde, mentre quella di Wenwu (Tony Leung) i toni del blu e del viola. "Ma per definire davvero chiaramente chi è Wenwu e chi è Shang-Chi, ci siamo attenuti a una tavolozza di colori molto più ristretta" ha aggiunto.

Alla fine, così, in Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli si è scelto di utilizzare per tutto il film il blu per Wenwu, mentre ogni volta che Shang-Chi aveva il controllo degli anelli il colore è l'arancione.