Shang-Chi e Black Widow, è dominio Marvel al box office: l'MCU è in testa negli USA

Con la ripartenza del botteghino ancora lenta ma via via più vivace, l'egemonia del Marvel Cinematic Universe si sta facendo notare ancora di più, con Black Widow e Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli che dominano la classifica domestica negli USA.

Giunto alla sua seconda settimana di uscita, infatti, Shang-Chi della Disney è in procinto di superare i $160 milioni di dollari di incasso nel Nord-America, cifra che lo porterà a superare in queste ore A Quiet Place: Part II della Paramount: una volta effettuato il sorpasso il cinecomic Marvel diventerà il terzo film con il maggior incasso al botteghino nazionale nel corso del fine settimana. Ma non è tutto, dato che secondo gli analisti con questo ritmo Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli supererà anche i $172,9 milioni di Fast & Furious 9: The Fast Saga della Universal entro domenica/lunedì, e qualora la previsione dovesse concretizzarsi allora Shang-Chi diventerà il secondo miglior incasso dell'anno a livello nazionale in soli 17 giorni di programmazione.

Al primo posto c'è Black Widow con Scarlett Johansson, che con i suoi $183 milioni di dollari raccolti durante l'estate nei soli Stati Uniti è attualmente il film più visto dell'anno in Nord-America. Ma Shang-Chi potrebbe anche arrivare a superare il tetto dei $200 milioni di dollari, un vero traguardo in Nord-America: l'ultimo film a riuscirci è stato Bad Boys For Life a marzo 2020, prima dello scoppio della pandemia.

Ricordiamo che il successo di Shang-Chi ha anche cambiato lo status quo delle classifiche dei cinecomic più apprezzati di sempre: per altri approfondimenti, scoprite la nuova top5 dei migliori film di supereroi secondo il pubblico.