Shang-Chi, la bizzarra recensione di Kevin Smith: 'Se rimani sveglio è un grande film'

In una delle ultime puntate del suo podcast, Fatman Beyond, Kevin Smith ha avuto finalmente la possibilità di recensire Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, dato che la prima volta che aveva visionato la pellicola dei Marvel Studios aveva ammesso di essersi addormentato in sala per la stanchezza di quel periodo molto intenso al lavoro.

La prima volta che aveva visto Shang-Chi al cinema, infatti, Kevin Smith ha ammesso di essersi addormentato per via della stanchezza di quel periodo: il regista era infatti impegnato nelle riprese del suo nuovo film Clerks 3, e quando andò in sala era così esausto che non riuscì a rimanere sveglio e concentrato per tutta la durata del film Marvel. Una volta rivisto il film, da sveglio e concentrato, Smith ha rivelato di aver adorato molto il film.

"Eccomi qui, sveglio per tutta la visione del film. Che film meraviglioso. E' tutto molto azzeccato, le scene d'azioni sono dannatamente divertenti, la bellezza del film. La storia è toccante, i villain sono decisamente cazzuti, la reinvenzione degli anelli è grandiosa, il protagonista è fantastico e la parte comica è grande. La sorella cazzuta del protagonista è meravigliosa. Tutte le scene di combattimento sono ottime. Ci sono anche i fot**ti draghi e i suoi cani volanti, o leoni, o quello che è. Questo film spacca davvero".

In una recente intervista Simu Liu ha parlato della sua rivincita ai Marvel Studios con Shang-Chi:L’attore ha in particolare fatto riferimento al periodo in cui, per guadagnare, presenziava alle feste di compleanno come animatore in maschera: inutile dire che i costumi più richiesti fossero quelli dei supereroi più famosi come Batman o Spider-Man. Proprio questo dettaglio fece sì che al nostro venisse rivolta una frase difficile da dimenticare: “Tu non sei Spider-Man!”.

Dal 12 novembre scorso Shang-Chi è disponibile su Disney Plus senza abbonamento aggiuntivo.