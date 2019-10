Shang-Chi, Bill Pope di Matrix confermato alla fotografia del film Marvel

Parlando con Collider del progetto targato Marvel Studios, il regista Destin Daniel Cretton ha confermato che la fotografia di Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings sarà curata da Bill Pope (Matrix, Spider-Man 2).

"Ha uno stile davvero fantastico, che è sia naturalistico e terreno che elevato, nel modo migliore possibile" ha detto Cretton sul DOP. "E chiunque riesca a girare Matrix probabilmente farà un grande lavoro anche per questo film."

Pope è un direttore della fotografia di indiscutibile esperienza, avendo lavorato durante la sua carriera con registi quali Sam Raimi (L'armata delle tenebre, Darkman, Spider-Man 2, Spider-Man 3), le sorelle Wachowski per la trilogia di Matrix e Edgar Wright per Scott Pilgrim vs. the World, La fine del mondo e Baby Driver. Più recentemente Pope ha lavorato a Alita - Angelo della battaglia e Il ragazzo che diventerà re.

Le riprese di Shang-Chi partiranno il prossimo 1 novembre e si svolgeranno tra Los Angeles e Australia. Il film, che vedrà come protagonista Simu Liu nei pani del supereroe Marvel, debutterà nelle sale il 12 febbraio 2021. Nel cast troveremo anche Tony Leung (nel ruolo del vero Mandarino) e Awkafina.

Che ne pare di questa scelta dei Marvel Studios? Fatecelo sapere nei commenti. Per saperne di più potete leggere la prima sinossi di Shang-Chi.