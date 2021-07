Shang-Chi, Benedict Wong entusiasta del cast: 'Asians, Assemble!'

In occasione dell'uscita del film Nine Days, in cui recita insieme a Winston Duke, Benedict Wong ha parlato anche dei suoi prossimi film Marvel in uscita, Shang-Chi e Doctor Strange 2. Il primo, con Simu Liu nei panni del primo supereroe asiatico, rappresenterà secondo Wong quello che Black Panther ha rappresentato per la comunità nera.

Saranno tanti, infatti, gli attori asiatici nel cast, e per Benedict Wong si tratta di qualcosa di molto stimolante.

"Sarà il nostro: Asians, assemble!" ha raccontato, citando la famosa battuta "Avengers, assemble!" pronunciata da Captain America in Avengers: Endgame. "Avere Tony Leung, Awkwafina, Ronny Chieng, Meng'er Zhang e Fala Chen, è molto, molto elettrizzante. Ho visto il trailer molte, molte volte e sono molto emozionato."

Anche Simu Liu è molto orgoglioso per la rappresentazione asiatica in Shang-Chi, e del resto Kevin Feige voleva produrre il film già vent'anni fa. Benedict Wong ha poi voluto dare qualche anticipazione anche su Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in cui, come sappiamo, oltre al protagonista interpretato da Benedict Cumberbatch ci sarà anche Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

"È una sceneggiatura eccezionale. E poi, avere Sam Raimi coinvolto è stata un'esperienza davvero meravigliosa. È un regista fantastico, oltre che un uomo davvero adorabile e adorabile. È molto divertente lavorare con lui" ha aggiunto, parlando anche della possibilità che ha avuto sul set, incoraggiato dallo stesso regista, di improvvisare.

Shang-Chi uscirà al cinema il prossimo 3 settembre, mentre il sequel di Doctor Strange è previsto per il 25 marzo 2022.