Shang-Chi, Awkwafina paragona il film Marvel Studios a Jumanji: The Next Level

Nel corso di una recente intervista l'attrice Awkwafina, che avrà un ruolo in Shang-Chi e La Leggenda Dei Dieci Anelli, prossimo film Marvel Cinematic Universe, ha parlato dello sviluppo dell'atteso lungometraggio.

L'attrice, limitandosi a parlare di aspetti approvati dall'ufficio stampa dei Marvel Studios, ha paragonato il progetto con la passione e la visione di Jumanji: The Next Level.

"Voglio dire, il processo di sviluppo per me è stato molto simile. Ho incontrato Jake Kasdan [regista di Jumanji, ndr] e Destin [Daniel Cretton, regista di Shang-Chi, ndr]. E posso garantire che entrambi hanno visioni estremamente appassionate e chiare per le storie che vogliono raccontare e penso che sarà davvero importante per me partecipare a questi film".

Awkwafina, tra l'altro, per Jumanji ha condiviso il set con un'altra star del MCU, vale a dire Karen Gillan, interprete di Nebula. "Ce ne siamo rese conto poco tempo fa", ha scherzato la Gillan. "Non le ho ancora impartito la mia saggezza."

"Andremo al buffet più tardi e ne parleremo per un po'", ha aggiunto Awkwafina, il cui ruolo in Shang-Chi e La Leggenda Dei Dieci Anelli non è stato ancora rivelato. In questo senso, l'attrice ha dichiarato: "Sono comunque produzioni piuttosto diverse. La Marvel è piena di spoiler, anche se Jumanji ha alcuni spoiler che non ho intenzione di rivelare in questa intervista. Quindi non sono mondi così distanti parte. Ma per me, voglio dire, i personaggi sono così diversi. Il mio personaggio nel film Marvel, è solo il più grande sadico della galassia, come una Marilyn Monroe che distrugge Clint Eastwood. Ed è totalmente diverso a quello che interpreto in Jumanji."

