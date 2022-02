Shang-Chi, Awkwafina lascia Twitter per le polemiche sull'appropriazione culturale

Awkwafina, pseudonimo di Nora Lum, celebre per le sue partecipazioni a film come Jumanji - The Next Level e Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, ha annunciato la decisione di lasciare Twitter in seguito ad alcune polemiche che l'hanno investita negli ultimi giorni. L'attrice è stata accusata dal web di appropriazione culturale.

Nella fattispecie, ad Awkwafina - americana di origini cinesi e coreane - era stato contestato l'utilizzo dell’inglese afro-americano vernacolare, variante dell’inglese americano parlato dagli afroamericani negli Stati Uniti e noto con la sigla AAVE.

L'attrice si è inizialmente scusata attraverso un messaggio pubblicato proprio su Twitter, di cui vi riportiamo un estratto di seguito: "In quanto POC non nera, ribadisco di essere sempre pronta ad ascoltare e a lavorare incessantemente per capire la storia e il contesto dell’AAVE. Devo sottolineare che prendere in giro, sminuire o essere in alcun modo scortese a spese di altri NON È NELLA MIA NATURA. Non lo è mai stato e mai lo sarà".

Tuttavia, queste scuse sono state giudicate come delle "non scuse" e come "poco sincere" da parte dei vari follower su Twitter, che le hanno anche rimproverato una certa tardività nel pubblicare il messaggio di scuse. In seguito a questa nuova ondata di polemiche, Awkwafina ha deciso quindi di abbandonare Twitter: "Bene, ci vediamo tra qualche anno Twitter, seguo il consiglio del mio terapeuta. Ringrazio i miei fan per l’amore e il sostegno costante nei confronti di una persona che spera di essere migliore. Mi scuso se vi ho deluso. Siete sempre nel mio cuore".

Awkwafina ha precisato di essersi presa una pausa dai social e non dal mondo della recitazione e dello spettacolo. Dopo essere apparsa in Shang-Chi, l'abbiamo vista in Il canto del cigno con il due volte Premio Oscar Mahershala Ali, mentre prossimamente la vedremo nel film Renfield con Nicolas Cage nei panni di Dracula.