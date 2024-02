Shang-Chi sarà in Avengers 5 e 6? Simu Liu non sa rispondere: 'Sono cose più grandi di me'

Shang-Chi è stato di certo uno di quei film in cui l'MCU ha rischiato di più negli ultimi tempi, andando a puntare il tutto su di un personaggio inedito e sconosciuto alla maggior parte degli appassionati del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, ad oggi la pellicola è ricordata con affetto dai fan.

In questo contesto, mentre vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Shang-Chi, è stato chiesto allo stesso Simu Liu, attore che interpreta il protagonista del film, se avremo modo di rivedere presto questo personaggio, in particolare nei prossimi film sugli Avengers tutt'ora in fase di sviluppo.

Ecco quindi che, durante una recente intervista con ComicBook.com, la star ha dichiarato:

"Oh cavolo, non lo so. Voglio dire, queste sono questioni che vanno decisamente oltre il mio potere e ciò che vorrei fare io. Di solito ricevo una telefonata e mi dicono quando e dove presentarmi, di solito le cose vanno in questo modo".

Di certo ancora sono molte le possibilità per un super eroe come Shang-Chi, che al momento ha effettuato una sola apparizione all'interno del Marvel Cinematic Universe. Ciò lo porta verso una porta che potrebbe condurlo verso infinite possibilità. Voi che ne pensate? Quando e dove vorreste rivederlo in azione?