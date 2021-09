Shang-Chi oltre ogni aspettativa al box office: meglio di Captain America e Ant-Man!

Come anticipato dallo stellare primo giorno di incassi di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe ha superato di gran lunga le aspettative iniziali degli analisti ($40-50 milioni) firmando un debutto da ben $71,4 milioni di dollari nei soli Stati Uniti.

Secondo quanto riportato da Variety, la pellicola con Simu Liu sta ora viaggiando verso un weekend del Labor Day pari a $83,5 milioni, numeri che sono vicini a triplicare il record stabilito 14 anni fa da Halloween di Rob Zombie con $30,5 milioni. Le proiezioni dei giorni scorsi erano state molto prudenti non solo perché un titolo di questa portata non era mai uscito durante il Labor Day, ma anche a causa delle difficoltà di monitorare il botteghino a causa della pandemia.

Il risultato ottenuto nei primi tre giorni è il secondo migliore da quando è iniziata la pandemia, dietro solo gli $80,3 milioni incassati da Black Widow e sopra i $70 milioni di Fast & Furious 9, che ricordiamo aver raggiunto in totale quota $704 milioni. Per quanto riguarda il MCU, si tratta di un debutto superiore a film di origine come Captain America: il primo Vendicatore ($65) e Ant-Man ($57 milioni).

Globalmente Shang-Chi ha incassato $127,6 milioni grazie a mercati come Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Brasile e Messico. Ricordiamo inoltre che il film è ancora in attesa di una data di uscita in Cina, ormai un mercato chiave per i titoli del MCU quasi al pari degli USA.



Intanto, vi lasciamo ai riferimenti ad Iron Man 3 e Black Widow nascosti in Shang-Chi.